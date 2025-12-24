レイズ&カンパニーは12月14日、「レイテノールスキンケアシリーズ」第4弾として、5種類のヒト型セラミドと高機能イオン還元水を配合した「レイテノールモイストジェル」を、公式通販サイトで発売した。レイテノールモイストジェル同商品は、湘南の老舗エステサロン「レイテノール」を運営する同社が開発した。加齢により水分と油分が不足しがちな肌に、5種類のヒト型セラミドと11種類の植物・発酵由来成分が浸透し、バリア機能