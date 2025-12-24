「さだ助別邸ICHIJO」(兵庫県香美町)は12月15日から、2026年4月〜5月末までの春季限定プランの予約受付を開始した。香住ガニのカニスキ同施設は、全6室(13歳以上限定)のスモールラグジュアリー旅館。春季限定プランでは、地元・香住港で水揚げされたブランド蟹「香住ガニ」や、最高峰の但馬牛「但馬玄」を用意する。香住ガニ「2匹」フルコースは、朝競りで仕入れたタグ付きの「香住ガニ」を2匹使い、「カニスキ」「炭火焼」「蒸し