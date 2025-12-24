ドイツの時計ブランド「ノモス グラスヒュッテ」は、スポーツウォッチ「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」に新色の2モデルを追加。それぞれ世界限定175本ずつ、2026年1月の発売予定となっている。○旅を描く2つのカラーダイヤル新色は「Roam（ローム）」と「Reverie（レヴェリー）」というカラー名で、それぞれ旅や夢想をテーマにした色調だ。いずれの文字盤も24都市コードを配したワールドタイムの外周リングを備