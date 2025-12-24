郄石あかりがヒロイン・トキを演じるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。12月23日に放送された第62話では、寛一郎演じるトキの元夫・銀二郎が久々に登場し、SNSで話題を呼んでいる。「銀二郎は、物語序盤でトキの実家・松野家に婿入りしたトキの元夫です。家が抱える多額の借金を返済すべく、休みなく働くまじめな好青年でしたが、家での扱いはひどく、耐えきれずに東京へ出奔。トキが上京し、2人で話し合いを重ねましたが折