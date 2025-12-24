バンダイスピリッツは、『シン・仮面ライダー』より「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に12月24日23時まで抽選販売の応募を受け付けている。当選発表は12月25日。2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ラ