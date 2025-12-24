ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á Á´6ÏÃ)¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢24Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ø¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¥¤¥Ö¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡û¿¿¼Â¤òÀ¤¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¯ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤ËÄ©¤àÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¦KODAMA¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ÇÈÄÇÐÍ¥¡¦ËãÀ¸½¨¿Í(ÎëÌÚ°ì¿¿)¤Ë¤è¤ëÀ­²Ã³²¤Î¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëè½»Ò(³ýÅç¤ß¤º¤­)¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÀø¤àºñ¼è¤Î¹½Â¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Âè5ÏÃ¡£¹ðÈ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤­½Ð¤·¤¿·ÝÇ½»öÌ³½êRafale¼ÒÄ¹¡¦ºé(¼Æºé¥³¥¦)¡¢è½»Ò¤Î»Ð¤Ç