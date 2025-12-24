LGエレクトロニクス・ジャパンは12月24日、有機ELゲーミングディスプレイ「LG UltraGear OLED」シリーズ新製品として、WQHD（2,560×1,440ドット）解像度の26.5インチモデル「27GX790B-B」を発表した。2026年3月12日に一般販売を予定する。価格はオープンで、店頭予想価格は120,000円前後の見込み。2025年12月24日から2026年3月11日23時59分までの期間は、LG公式オンラインショップで予約販売する。予約販売期間は2万円オフの99,80