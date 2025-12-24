小沢健二が2026年のゴールデンウィーク期(4月〜5月)から、2年ぶりとなるホールツアー＜月と街のAidade＞を全国6都市で行なうことが発表された。単独ライブは2024年8月の日本武道館での＜LIFE再現ライブ＞以来となる。公演は広島は10年ぶり、福岡は4年ぶり、京都は16年ぶりの開催。東京は26年春に開館する新ホールで行われる。前ツアー＜モノクロマティック＞では「ひみつ小道具」としてネクタイやホイッスルなど会場で使用するグッ