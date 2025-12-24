フレデリックが2026年6月に東名阪にて、ファンクラブ「フレハウス+」会員限定ツアー＜Home Party Tour 2026＞を行うことを発表した。本ツアーは、6月12日(金)東京Zepp Shinjuku (TOKYO)、6月27日(土) 大阪・GORILLA HALL OSAKA、6月28日(日) 愛知・THE BOTTOM LINEの3箇所での開催となる。チケット最速先行は、本日よりフレデリック公式ファンクラブ「フレハウス+」にて受付開始。また、フレデリックは、来年2026年から2027年にか