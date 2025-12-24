タレント・ほしのあきが、24日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露した。【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、今年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若す