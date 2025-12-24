鬼才ダーレン・アロノフスキーの監督2作目となる傑作を4Kリマスター化した『レクイエム・フォー・ドリーム 4Kリマスター』（2月6日公開）より、過酷な現実に翻弄され妄想にすがる人々を捉えたシーン写真10点が解禁された。【写真】あの絶望が、よみがえる――『レクイエム・フォー・ドリーム 4Kリマスター』フォトギャラリーわずか6万ドルの低予算で製作したデビュー作『π』（1997）でサンダンス映画祭最優秀監督賞を受賞し一