£Ê£±Ä®ÅÄ¤Ï£²£´Æü¡¢Á°Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÄ¨È³¤Î·ï¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£²£³Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄµÚ¤ÓÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÎÄ¨È³¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊË½¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤±¤óÀÕ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤áÈ¿¾Ê¡¢²þÁ±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼¨¤·¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÄ®ÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë½è