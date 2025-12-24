タレント・アーティストのあのが24日、自身初の著書『哲学なんていらない哲学』の囲み取材を都内で開催した。今年を振り返りながら、来年の目標を語った。【全身ショット】フリルがカワイイ！メルヘンな衣装で登場したあのワンマンライブから始まり、セカンドアルバム、初の日本武道館公演などアーティスト活動をはじめ、タレントとしてのバラエティー番組出演、さらに演技の仕事などジャンルの垣根を越えて活躍の幅を広げてき