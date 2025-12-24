俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋福山が歌う主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」が流れる中で登場した2人。大泉は「この度、福山さんと共に主題歌を歌わせていただいております。『木星』聴いていただけましたか？私が歌っております」と“自称稲葉浩志”で登場。