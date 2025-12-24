人気美女雀士は、負けても実にキュートだった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第2試合で、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が倍満ツモでフィニッシュしトップを獲得。オーラスまで争っていたBEAST X・東城りお（連盟）が、悔しいながらもかわいらしい表情を見せて、ファンの好評を得た。【映像】東城りお、負けてもキュートなしかめっ面オーラス南4局2本場、トップ目の逢川は3万6300点持ちのトップ目。東城は2着目で2万750