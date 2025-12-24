立ち入り検査を求める要望書を北海道の担当者に提出したアルピニストの野口健さん（中央）＝24日午後、道庁北海道の釧路湿原国立公園周辺で相次ぐ大規模太陽光発電所（メガソーラー）の開発を巡り、アルピニストの野口健さんが24日、北海道庁を訪れ、大阪市の事業者が進める釧路市の建設予定地の盛り土に廃棄物が混入している疑いがあるとして、立ち入り検査を求める要望書を提出した。事業者は日本エコロジー（大阪市中央区）