お笑いコンビ「笑い飯」哲夫（50）が24日に放送されたFM大阪「赤maru」（水曜後2・00）に生出演。「女芸人No.1決定戦 THE W」の審査コメントをめぐるお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）との騒動に言及した。哲夫は冒頭で「お騒がせしてますけど」と切り出した。哲夫は先週の「赤maru」内で、「THEW」の審査コメントの回数が粗品が5回なのに対し、自身は2回だったことに触れ、「粗品の時間はもうちょっと短くてよかった