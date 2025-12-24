¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤³¤ÈÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬¡¢12·î23Æü¤ËS¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê78ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÅè¾ï¹¬¤µ¤ó¡¢ÀÄÌÚ¸ù¤µ¤ó¤È¡ÖAON»þÂå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Èøºê¤µ¤ó¤ÏÊâ¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¡¢¥¤¥Ã¥×¥¹¤Î°­²½¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Èøºê¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼·×»á