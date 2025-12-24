福山雅治（56）大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで、映画「ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）の初日舞台あいさつを行った。全盲のFBI捜査官と刑事のバディを描いた連続ドラマを映画化した。2人はそれぞれ「メリークリスマス」とあいさつし、観客を喜ばせた。福山は「クリスマスにこうやって大泉さんと仕事をしているのもそうだし、皆さんとお会いできるのもそうだし、50歳を超えてこういう仕事をさせてもらえる