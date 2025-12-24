¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤¬12·î23Æü¡¢¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£78ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¾­»Ê¤µ¤ó(78)»àµî ÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Ç¤ÏÂç²ñºÇÂ¿5¾¡ Ì¾¸Å²°¤Î¹Ô¤­¤Ä¤±¤Î°û¿©Å¹Å¹¼ç¤ÏŽ¢Èá¤·¤¤ »ÄÇ°¤Ç¤¹Ž£ ¤â¤È¤â¤È¥×¥íÌîµåÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Èøºê¾­»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢1970Ç¯¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ËÅ¾¿È¡£ÍâÇ¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥×¥íÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÃæÆü¥¯