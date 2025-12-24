メジャー通算47発男、ダルベックは日本の野球にアジャストするか(C)Getty Images巨人は12月22日、前ロイヤルズ3Aのボビー・ダルベック獲得を発表した。現在30歳、守備は一、三塁を主に守る。過去には米国代表として2019年に開催された「プレミア12」にも出場。レッドソックス時代の21年にはメジャーで25本塁打、通算では47本塁打をマークしている。【動画】巨人が新外国人ダルベックを獲得!!岡本和真の穴を埋める可能性は…四