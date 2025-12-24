ホテルニューグランドは、来年1月6日から「夕刻の光のテラスで過ごす ドレスティ・アペロ付き宿泊プラン」を販売する。同プランは、伝統のカクテルや軽食がセットになった「ドレスティ・アペロ」と、ホテル発祥メニューである「シーフードドリア」または「スパゲッティナポリタン」をルームサービスで楽しめる宿泊プラン。“アペロ”とは、夕食前に軽くお酒を楽しみつつ、親しい人と楽しくおしゃべりを楽しむディナー前の時間を豊