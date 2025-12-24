「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」明星食品は、カップめん「明星 チャルメラカップ とり野菜みそラーメン」「（同）とり野菜みそピリ辛ラーメン」を、来年1月19日に発売する。同商品は、石川県では定番の、まつやの「とり野菜みそ」とのコラボレーション商品として発売し、売り上げの一部を令和6年能登半島地震に係る災害義援金として石川県に寄付する。今年はピリ辛も加わった。石川県ご当地の味「とり野菜みそ」の