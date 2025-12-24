デル・テクノロジーズは12月18日、同社大手町本社オフィス内に、展示スペース「Tech Rally Residency Tokyo」を開設した。同日メディア向けに内覧会も行われたので、マイナビニュースも参加した。デル、同社オフィス内に展示スペース「Tech Rally Residency Tokyo」開設。内覧会で見てきたデル製品を実際に試しつつ、担当者と相談できる展示スペースが本社オフィス内に開設されたという内容。インテルから協賛を受けて全世界で展開