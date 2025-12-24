公正取引委員会のロゴマーク＝24日午後、東京都港区公正取引委員会は24日、アニメや映画の制作に携わる「クリエーター」と発注者側の取引実態調査の結果を発表した。発注時に委託費など取引条件を明示しない事例や、追加作業に対する代金の不払いを確認。独禁法や、下請法を改正した中小受託取引適正化法（取適法、来年1月施行）に違反する恐れがあると指摘した。今後指針を策定し、業界に改善を促す。政府はアニメや映画とい