À¯ÉÜ¤Ï24Æü¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¸¶Â§1³ä¡Ë¤¬2³ä¤È¤Ê¤ë¿Í¤ÎÂÐ¾Ý³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Î·èÄê¤ò¸«Á÷¤ë¤ÈÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¡£À§Èó¤ò´Þ¤á¤ÆºÆ¸¡Æ¤¤·¡¢2026Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¡£¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ç¤â¹âÎð¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²þ³×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²þ¤á¤ÆÀººº¤¹¤ë¡£¾åÌî¸­°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ÈÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¤¬ÀÞ¾×¤·¤Æ·è¤á¤¿¡£²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¤Ï¸¶Â§1³äÉéÃ´¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î91.8¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£Ã±¿ÈÇ¯¼ý280Ëü±ß