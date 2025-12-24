news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÅÔÆâ¤Ç¡È¿Í¿È¼è°ú¡ÉÊì¿ÆÂáÊá¾¯½÷¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤â¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þ¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡£NNN¥Ð¥ó¥³¥¯ÅÄÃæ½ãÊ¿ ¡Ö¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬º£¥¿¥¤Åö¶É¤Î»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×¼«¤é¤ÎÌ¼¤òÅÔÆâ¤Ç¡Ö¿Í¿È¼è°ú¡×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢Åö»þ12ºÐ¤Î¾¯½÷¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë¤È¡£¾¯½÷¤òÊ¸µþ¶è¤Î¥ê¥é¥¯¥»¡¼¥·