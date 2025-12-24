木原稔官房長官は24日までに、北朝鮮にいる日本人拉致被害者らを激励するため、北朝鮮向け短波ラジオで放送するメッセージを収録した。「帰国を待ちわびる家族と、再会して抱きしめ合う日が必ず来るとの思いを強く持ち続けてください」と呼びかけた。収録は23日。木原氏は「高市早苗首相の強力なリーダーシップの下、全力で進み、決して諦めない」と強調した。メッセージは政府が運営する番組「ふるさとの風」と、民間団体「特