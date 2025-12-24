バンダイスピリッツは、『ONE PIECE×NBA』スペシャルコラボ第一弾として発売した「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」(9,900円)の二次受注を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月24日18字より予約受付開始、2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」(9,900円)「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKE