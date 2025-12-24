きょう24日(19:00〜)の日本テレビ系バラエティ特番『1周回って知らない話SP』では、2025年の高嶋ちさ子一家への密着の模様を放送する。高嶋ちさ子一家同番組が高嶋家に密着して7年。ちさ子の実家には現在も変わらず父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんが2人で暮らしている。番組ではちさ子を交えた高嶋家の珍道中にたびたび密着し、昨年はちさ子の兄・太郎さんも初参加。その太郎さんに何やらビッグニュースがあると聞き、番組ス