【３大会連続の五輪代表内定】「北京五輪のあとに『４年後を目指す』と言った時点で、そういえば日本の女子で３回目の五輪出場はいないなと思って。これは絶対に達成したいなと密かに思い、お姉ちゃんには『ひっそり目指すわ』と言っていたんです。そこから世界選手権で優勝できたり、いろんな経験を積んで自信もついたので、本当に３回目を叶えられるかもしれないと、ギアをゆるめずやってこられたと思います」こう話す坂本花織