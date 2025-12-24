モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を運営するINFORICHは12月16日より、相模鉄道が運営する相鉄線の全27駅に、「CHARGESPOT」を順次設置している。相鉄線の全27駅に「CHARGESPOT」を順次設置相鉄線は、横浜駅を中心に、海老名・湘南台・新横浜エリアへと伸びる鉄道ネットワークで、通勤・通学をはじめとした地域住民の日常的な移動手段を担っている。このほど、沿線利用者の“充電不足”に対する不安の解消と