KANA-BOON - シルエット New Go-Line ver. / THE FIRST TAKEサムネイル KANA-BOONが、12月24日22時よりプレミア公開される「THE FIRST TAKE」に３年９カ月ぶりに登場。「シルエット New Go-Line ver.」を一発撮りでパフォーマンス。【動画】KANA-BOON「シルエット New Go-Line ver.」THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第623回公開の詳細が発表となった。 第623回は、2026年１月に新体制での活動