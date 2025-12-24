5人の乗客が死亡し、33人が重軽傷を負う大惨事となったJR羽越線の脱線事故は12月25日で発生から20年が経過します。事故の教訓を踏まえ、JRが取り組む安全への誓いと対策を検証します。救助活動にあたった菅原伸也さん「吹雪だったのと明かりのない場所だったのでイメージがわかずに現場に到着した。たい肥小屋の裏をのぞいたら列車が転覆していてこれは想像より大きな災害だなと」当時の状況を振り返るのは、酒田地区消防本