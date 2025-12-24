子どもの性格や価値観を尊重し、個性を伸ばしたいと願うのは、すべての親に共通する思いだろう。しかし「宿題はやったの？」「その漢字、間違ってるよ」なんて、つい先回りをして接していることはないだろうか。これまで8000人もの親と向き合ってきた家庭教育コンサルタントの岩田かおりさんは、「見守ることが大切」とわかっているのに、つい心配になって手や口を出してしまう保護者が多いことを実感し、『戦略的ほったらかし教育