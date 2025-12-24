俳優の福山雅治（56）、大泉洋（52）が24日、東京・新宿ピカデリーで行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【写真】素敵…！黄色い声援を浴びる福山雅治＆大泉洋テレビシリーズから作品を作り上げた最強バディの2人だけでの初日の舞台あいさつを迎えた。心太朗の甥（おい）であり、将来を約束された警察エリート・護道泉を演じているKing ＆ Princeの永瀬廉らは豪華キャストはいなくとも