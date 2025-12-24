神戸DF山川哲史が24日、RPG型体験イベント「VISSELQUEST」（三宮センター街1丁目商店街、25年12月24日〜26年1月16日まで開催）に参加した。クラブの30年を写真パネルとともに振り返り「懐かしい写真や応援している選手も写っていて“こういうシーズンもあったなあ”と思いました」と笑み。その上で「ヴィッセルは神戸市と兵庫県に育てられたクラブ。今があるのはその方々のおかげ。ここからは自分たちが一つずつ新しい神戸の歴