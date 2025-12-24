漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の21代王者に輝いたお笑いコンビ「たくろう」。彼らのネタ中の演技を、劇作家で演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（ケラ）さんが絶賛した。【写真】M-1優勝後→大阪へ凱旋した「たくろう」の表情ケラさんは自身のXで、M-1の敗者復活戦から決勝までを録画で鑑賞したと報告。「優勝したたくろうのボケ、というか、巻き込まれてしまう方担当の赤木って人は芝居がうまい。困惑しつつも出