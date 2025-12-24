漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の21代王者に輝いたお笑いコンビ「たくろう」。彼らのネタ中の演技を、劇作家で演出家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（ケラ）さんが絶賛した。【写真】M-1優勝後→大阪へ凱旋した「たくろう」の表情ケラさんは自身のXで、M-1の敗者復活戦から決勝までを録画で鑑賞したと報告。「優勝したたくろうのボケ、というか、巻き込まれてしまう方担当の赤木って人は芝居がうまい。困惑しつつも出
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 【水ダウ 名探偵津田】完結編 奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑 番組自体が「１の世界？」
- 2. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
- 3. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
- 4. 真木よう子 第2子の出産を報告
- 5. ME:I、RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント 年内で活動終了の4人中3人がファンにメッセージ【全文】
- 6. 名探偵津田 理花と念願のキス
- 7. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
- 8. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿 手術室にタブレット持ち込み撮影 大垣市民病院
- 9. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
- 10. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 1. 裁判で虐待の生々しさ明らかに
- 2. 看護師が臓器の写真をSNSに投稿 手術室にタブレット持ち込み撮影 大垣市民病院
- 3. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 4. 心臓移植の選定 余命1カ月優先へ
- 5. ラブホ密会の前市長 謝罪大荒れ
- 6. 無印良品の乳液に「悪臭」指摘
- 7. 『中学校プール使用の不安を伝えたが意見が通らなかった』 水泳授業中の児童死亡事故 小学校元教員の初公判【高知】
- 8. 元外交官がNHKなど相手取り提訴
- 9. 男性4人 特定の高校狙い盗撮か
- 10. 名誉棄損容疑 立花氏が不起訴に
- 1. 秋篠宮さま「疑い」晴れないワケ
- 2. 高校 バリ島集団窃盗の続報報告
- 3. 辻希美利用のサウナにドアノブ
- 4. 車椅子男性「女性30人」同時進行
- 5. サウナ事故 店オーナー未だ沈黙
- 6. 母子死 男性遺体発見で謎深まる
- 7. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
- 8. 核保有発言「官邸筋」一体何者か
- 9. 個室サウナ業界 キャンセル続出
- 10. 「あんまりだよ」居座る母に苦言
- 1. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
- 2. 米紙 ヘリテージ財団職員ら離職
- 3. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
- 4. 中国の同人イベントが日本IPを締め出し、出展ブースは大規模キャンセル―台湾メディア
- 5. 韓 30代男の「異常な隠蔽生活」
- 6. 泰少女日本へ 売春でないと否認
- 7. ウォン安 消費者心理が冷え込む
- 8. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
- 9. 旧日本軍の細菌戦記録 中国公開
- 10. 美魔女・水谷雅子さんが上海へ 現地美魔女の「対戦相手」に＝中国
- 1. 生成AI 社員0で利益1億狙える
- 2. 松本人志のCM起用に「反対」
- 3. 大企業冬ボーナス 初平均100万超
- 4. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
- 5. 「I'm donut?」商品陳列が物議
- 6. 「タンス預金消滅」妻が後悔の涙
- 7. サッポロHD 不動産事業を売却へ
- 8. 三大メガバンク 実は大格差
- 9. スパイバーが孫正義の長女と事業支援契約を締結 「日本を代表し世界を変えうる技術」
- 10. 首都高 2026年から値上げ予定へ
- 1. おじおば構文 やりがちな特徴
- 2. 小林稔氏 レースとクルマの写真
- 3. 【トレビアン】エッチ漫画家宮崎摩耶の仕事場に突撃！ トレビアンのキャラクターを作ってもらった！
- 4. "ウィキペディアで宣伝"に激怒
- 5. ポケットに入る世界最小のPC登場
- 6. 三越伊勢丹 不動産事業を売却へ
- 7. 今売れているワイヤレスイヤホン
- 8. Twitter「投げ銭」機能をテスト
- 9. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
- 10. ウェブカメラで顔や体の動きをトラッキングして3Dアバターを動かせる「KalidoKit」のソースコードが公開中
- 11. 「スマートホームハブ搭載モニター」がSamsungから。Tizen OS搭載
- 12. Windows 11でファイルを常時大アイコン表示に！ フォルダー内の表示を好きな形式にする方法
- 13. マイナポータルの便利な活用方法
- 14. 『リコリス・リコイル』コラボの完全ワイヤレス、千束・たきなボイス収録
- 15. インターバルトレーニングの作成方法 - みんなのApple Watch使い方ヘルプ
- 16. シャオミから55～75インチのチューナーレステレビ「Xiaomi TV S Mini LED 2025 シリーズ」、8万4800円～
- 17. 知らない人が多い？ ビジネスシーンで使われる「蕎麦屋の出前」の意味
- 18. YouTubeがオンラインギャンブルサイトへの規制を強化。未成年保護のため
- 19. 【レビュー】ソニー「FX2」を取材で使ってみた。動画撮影メインなら“写真も撮れる”お手軽カメラ
- 20. iPhoneのカメラは「2倍望遠」のほうがいい感じに撮れる理由
- 1. ゴルフ界の偉人 尾崎将司氏死去
- 2. SB大関友久 1億7000万円でサイン
- 3. 元ド軍選手の「英雄的行動」称賛
- 4. カシメロ またも井上尚弥を挑発
- 5. J1町田・黒田監督懲罰にサポ困惑
- 6. 伊勢ケ浜部屋の力士9人 集団改名
- 7. 井上尚弥 相手はピカソ氏
- 8. 球団最後の全試合出場選手を解説
- 9. 鬼木監督は「ポスト森保」なのか
- 10. 昭和の時代沸かせた偉人訃報続く
- 11. 村上の足を引っ張る?負け犬根性
- 12. 川島永嗣 レジェンドとの2ショ
- 13. メッシがいない時代では今のバルセロナが歴代最強クラスの攻撃力 2025年の1年で“169ゴール”を奪う圧倒的破壊力
- 14. J3最優秀選手は宮崎のエースFW橋本啓吾! 得点王とベストイレブンも受賞「本当に嬉しく思います」
- 15. 安納サオリが痛恨の失態！上谷沙弥がダメ出し＆防衛宣言【スターダム】
- 16. 清水を退団した３７歳の元日本代表ＦＷ乾貴士 神戸への移籍が決定的に
- 17. 青山学院大学 浅井 洸耶選手「プロ入りを果たすために昔も、今も本気で取り組んでいる」
- 18. UEFAチャンピオンズリーグ歴代得点王一覧（ヨーロピアン・カップ時代を含む）
- 19. ヤ軍GM「よくない予感があった」
- 20. 同級生が語る長友佑都の高校時代
- 1. 【水ダウ 名探偵津田】完結編 奇怪、エンドロールに不可解２人の名前が表示されてた スタジオから消えた常連ゲストにも疑惑 番組自体が「１の世界？」
- 2. 名探偵津田 名所がゲリラ開放か
- 3. 真木よう子 第2子の出産を報告
- 4. ME:I、RAN・SHIZUKU・KOKONAがコメント 年内で活動終了の4人中3人がファンにメッセージ【全文】
- 5. 名探偵津田 理花と念願のキス
- 6. 博多大吉 M-1審査員引退を示唆
- 7. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
- 8. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
- 9. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
- 10. テレ朝転落死が影響? 疑問の声
- 1. 脱毛器シェアも Z世代と親の関係
- 2. 煩わしさ軽減 セリアの手さげ袋
- 3. 保育園の指導→母親を追い詰める
- 4. 育児せずゴルフ旅行へ 夫に反撃
- 5. 初心者でもOK 体幹トレーニング
- 6. どっちも食べたいーーーッ♡【スタバ】終売前に急いで！「新作スイーツ」
- 7. 【明日の運勢】12月25日の運勢はどうなる？ 血液型別にチェック！
- 8. バターステイツ by銀のぶどうの苺スイーツ『ストロベリーシーズン』登場！
- 9. 【GUのグリーン】が意外と使える！ おしゃれ店員に学ぶ♡「大人っぽコーデ」
- 10. 【オフィス・デート】簡単なのにこなれ感たっぷり！くるりんぱのミディアムアレンジ
- 11. スピリチュアルな女は、面倒くさいのか ？【齋藤 薫さん連載 vol.92】
- 12. 期間限定「幸せのクリームパン」
- 13. 「鼻キス」をする彼氏の心理
- 14. 「魅せる下着」ノンワイヤーブラ
- 15. 「反応しちゃうよ…」男性のムラスイッチを激押しする【キス中の声】
- 16. 【Discord】スマホとPCから同時にログインをする方法は？
- 17. 急な連絡も…クズ男の浮気仕草
- 18. 【ラコステ、フレッドペリー】のポロシャツがAmazonで最大30％OFF！これは絶対欲しいヤツだ..今すぐチェックしよう
- 19. 気持ち悪い…「あ…い…」無表情で涙を流す家族。何を訴えている？【おばけてゃの怖い話 Vol.136】
- 20. 【漫画あり】「レスの悩みにセクシー下着はいらない」なぜ夫婦はセックスレスになるのか？ 失われた「私」を取り戻す戦いを描く『私の穴がうまらない』