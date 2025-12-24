2025年大阪・関西万博の公式ライセンス商品を詰め込んだ福袋の抽選販売が、12月25日（木） 12時00分から開始されることが、「2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア エキマル ア・ラ・モード エキマルシェ大阪店」より発表された。【写真】ミャクミャクファン必見！2025年大阪・関西万博公式「福袋」の中身■店頭受取のみ可今回数量限定で登場するのは、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクをモチーフ