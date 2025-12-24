“クズ芸人”としてフジテレビ系ドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」で特集され話題になったお笑いコンビ・ガッポリ建設の小堀敏夫（58）。同局で大晦日に放送予定の「ザ・ノンフィクションの大みそか2025放送30周年スペシャル」にも出演を予定している。 【画像】「引き落とし」という言葉が大嫌いな小堀さん そんな小堀は自らについて「俺はクズじゃない」と主張する。なんでも小堀の中で定義する“