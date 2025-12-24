福岡県警博多署は24日、福岡市博多区山王1丁目付近で23日午後4時ごろ、小学生男児らが見知らぬ男から声をかけられ、脚を触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は30代、緑色ジャンパー、黒色長ズボン着用。リュックサックを所持していたという。