プロ通算113勝を誇る男子プロゴルファーの尾崎将司（本名・尾崎正司）氏が、23日午後3時21分、S状結腸がんのため死去した。78歳だった。日本ツアー通算10勝、米男子ツアー通算3勝の丸山茂樹が、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」にリモート出演し、ジャンボとの思い出を語った。【写真】貴重！若かりし頃のジャンボ尾崎氏冒頭では「何を言っていいのか分からない。ショックです」と言葉に詰まる場面もあったが、司会の宮根誠