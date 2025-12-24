近畿大で講演する京都大の北川進特別教授＝24日午後、大阪府東大阪市今年のノーベル化学賞を受賞した京都大の北川進特別教授（74）が24日、大阪府東大阪市の近畿大で講演し、スウェーデンでの授賞式を振り返り「国を挙げてノーベル賞という文化を育ててきたことがよく分かった」と話した。北川さんは1979年から10年余り、近畿大で教員を務めた。学生や教員ら約900人を前に、写真を交えながら約1時間熱弁。現地では受賞者ごとに