女優でモデルの土屋アンナ（41）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。母でマネジャーを務める真弓さんが12日に死去したことを報告した。真弓さんはすい臓がんで闘病していた。「無事にミュージカルクリスマスキャロルの千秋楽を迎える事ができました」と書き始めた土屋。赤ちゃんの自身を抱っこする母の写真を公開。「12月12日母が他界しました」と真弓さんとの別れを報告し、「多くの方の応援コメントに母は沢