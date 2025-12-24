群馬県の山本知事は１４日、各界のリーダーが集まって社会の将来像などを議論する県主催の「湯けむりフォーラム」の閉幕に際し、映画などが撮影できる大規模スタジオを県内に設置する意向を表明した。県が進める新産業の創出に生かす狙いだ。草津町で続けてきたフォーラムについては会場を見直し、来年度からは草津を主会場としつつ、他の温泉地との連携を検討する方針も示した。知事は草津温泉「ホテルヴィレッジ」での閉幕の