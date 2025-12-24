「えっ？YA-MANのお母さん？ 綺麗だね！ 本当？」とあるスナックの扉を開けた瞬間、RIZINの榊原信行CEOがメディア“初顔出し”という着物姿の美人母に思わず驚きの声を上げた。【映像】“初顔出し” 着物姿のYA-MAN“美人母”榊原信行CEOが、選手のルーツやゆかりの地を訪ねて歩く企画『バラさんぽ』の最新回が公開された。今回は12月31日にさいたまスーパーアリーナで開催される「RIZIN師走の超強者祭り」で、初代フェザー級王