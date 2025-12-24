ワナダイズ（The Wannadies）の来日ツアーが開催決定。2026年4月3日（金）大阪・梅田クラブクアトロ、4月7日（火）東京・渋谷クラブクアトロにて開催される。ワナダイズは1987年にスウェーデンで結成されたギター・ポップ・バンド。ヒット曲「You & Me Song」などで知られ、日本でもカーディガンズと並んでスウェディッシュ・ポップ・ブームを牽引した。2009年に一度解散したが、その後再結成し、現在も活動を続けている。オー