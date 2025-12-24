FKAツイッグス（FKA twigs）──2025年に鮮烈な2枚のアルバムを発表した英国の才人が、自分は簡単に分類できない存在であること、幼少期の記憶、ここまで辿り着くまでに乗り越えてきたすべてについて率直に語る。この夏、FKAツイッグスがオランダの巨大フェスでの出演を終えてステージを降りたとき、真っ先に頭に浮かんだのは、近隣で最高のエレクトロニック・ミュージックが聴けると評判の”テクノの聖地”へ向かうことだった。ジ