気象庁が発表した「2025年の天候のまとめ(速報)」によりますと、2025年の日本の年平均気温及び日本近海の年平均海面水温はいずれも、2024年、2023年に次いで、3番目に高い値となる見込みです。また、世界の年平均気温も、同じく3番目に高い値となる見込みです。2025年の日本の天候2025年の日本の年平均気温偏差※1は+1.25℃(1〜11月の期間から算出した速報値)で、統計を開始した1898年以降、2024年(1位)、2023年(2位)に次いで3番目