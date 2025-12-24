µìŽ¥»°É©ºâÈ¶¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¹âÃÎ»Ô½Ð¿È¤Î¼Â¶È²ÈŽ¥ÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤¬¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¼«Í³Ì±¸¢µ­Ç°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀ¤Ï¡¢1866Ç¯¤Ë¸½ºß¤Î¹âÃÎ»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤òÂ´¶È¸åµìŽ¥»°É©ºâÈ¶¤ËÆþ¤ê¡¢Í×¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ»Ô¤Î¼«Í³Ì±¸¢µ­Ç°´Û¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²èÅ¸¡ÖÌÚÂ¼µ×¼÷ÌïÂÀÆüµ­¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢1918Ç¯¤«¤é1935Ç¯¤ÎË´¤¯¤Ê¤ëÁ°Æü¤Þ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿Æüµ­18ºý¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüµ­¤Ë¤Ï¡¢È¢º¬¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤¤¤¿»þ¤Ë½±¤Ã